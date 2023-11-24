Google'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel doodle
Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir doodle hazırladı. Doodle görselinde, güneş, kitap ve ağaç yaprakları bulunuyor.
Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.
Doodle görselinde, güneş, kitap ve ağaç yaprakları bulunuyor.
Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla dikkat çekiliyor.
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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