Google’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel doodle

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla dikkat çekiliyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.