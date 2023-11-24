24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...

İslam dünyasında haftanın en özel günü olarak kabul edilen Cuma günü, Kur'an ve hadislerde özel bir öneme sahiptir. Müslümanlar için Cuma namazı, diğer günlere göre daha fazla faziletle anılmış ve bu günün kıymeti üzerine pek çok öğüt verilmiştir. Bu özel gün, sosyal medya platformları ve SMS yoluyla atılan Cuma mesajları ile birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir zaman haline gelmiştir.