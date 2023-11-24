24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
İslam aleminin mübarek günlerinden biri olan Cuma, birçok Müslüman için önemli bir ibadet günü olarak kabul edilir. Bu özel günü sevdiklerine güzel dileklerle anlatmak ve manevi duygularını paylaşmak isteyenler, sosyal medya platformları üzerinden anlamlı Cuma mesajları ve dualarını paylaşıyor. İşte resimli, kısa-uzun, dualı Cuma mesajları...
İslam dünyasında haftanın en özel günü olarak kabul edilen Cuma günü, Kur'an ve hadislerde özel bir öneme sahiptir. Müslümanlar için Cuma namazı, diğer günlere göre daha fazla faziletle anılmış ve bu günün kıymeti üzerine pek çok öğüt verilmiştir. Bu özel gün, sosyal medya platformları ve SMS yoluyla atılan Cuma mesajları ile birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir zaman haline gelmiştir.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
🔸Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.
🔸Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.
🔸Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.
🔸Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
🔸Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar
🔸Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…
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- 24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
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