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Çalıştığı inşaat sonu oldu! Önce yıldırım çarptı sonra da...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Çalıştığı inşaat sonu oldu! Önce yıldırım çarptı sonra da...

İzmir'de inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden, beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

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