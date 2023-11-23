Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ!

Türkiye genelinde geçerli olan yeni tip sürücü belgesine geçiş sürecinde, sürücülerin başvuru yapabilmeleri için belirlenen yöntemler ve detaylar belli oldu. İşte, sürücü belgesi değişim başvurusu için izlenmesi gereken adımlar:

Randevu Alınması: Yeni tip sürücü belgesi için başvuru yapabilmek için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Randevu almak için ALO 199'u arayabilir, "ALO 199 Mobil Uygulama" üzerinden veya "nvi.gov.tr" adresinden online olarak randevu oluşturabilirsiniz.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Randevu tarihinden önce, ehliyet değişim başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Kimlik belgesi, mevcut sürücü belgesi, biyometrik fotoğraf gibi belgelerin tamamlanması önemlidir.