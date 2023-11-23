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Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...

"Eyhliyet yenileme, çıkarma ücreti ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde birçok sürücü, ehliyet yenileme süreciyle ilgili detayları öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Bilindiği üzere eski sürücü belgelerinin kullanım süresi 2 yıl daha uzatılmıştı. Peki, ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? İşte haberin detayları...

"Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorusu sürücüler tarafından sorgulanıyor. Ehliyet sahiplerinin sürücü belgelerini yenileme süreci için gerekli evraklar ve başvuru detayları belirlendi. İşte farklı başvuru nedenlerine göre gereken belgeler...

"Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Evraklar ve Başvuru Detayları"

1. İlk Kayıt Nedeniyle Sürücü Belgesi Başvurusu:

📝Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

📝Sürücü sağlık raporu

📝Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

📝Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

📝Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

2. Yenileme/Sınıf Ekleme Nedeniyle Sürücü Belgesi Başvurusu:

📝Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

📝Eski sürücü belgesi

📝Sürücü sağlık raporu

📝Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

📝Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

📝13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması

3. Kayıp Nedeniyle Sürücü Belgesi Başvurusu:

📝Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

📝Sürücü sağlık raporu

📝Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

📝Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

📝Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması

📝Yeni tip sürücü belgesi kaybında ise 280 TL değerli kağıt bedeli ve 65 TL vakıf payının yatırılması

Başvuru ücretleri ve detaylı bilgiler için "randevu.nvi.gov.tr" adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ!

Türkiye genelinde geçerli olan yeni tip sürücü belgesine geçiş sürecinde, sürücülerin başvuru yapabilmeleri için belirlenen yöntemler ve detaylar belli oldu. İşte, sürücü belgesi değişim başvurusu için izlenmesi gereken adımlar:

Randevu Alınması: Yeni tip sürücü belgesi için başvuru yapabilmek için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Randevu almak için ALO 199'u arayabilir, "ALO 199 Mobil Uygulama" üzerinden veya "nvi.gov.tr" adresinden online olarak randevu oluşturabilirsiniz.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Randevu tarihinden önce, ehliyet değişim başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Kimlik belgesi, mevcut sürücü belgesi, biyometrik fotoğraf gibi belgelerin tamamlanması önemlidir.

Nüfus Müdürlüğüne Başvuru: Randevu alındıktan sonra, belgelerinizle birlikte başvuru için nüfus müdürlüklerine gitmeniz gerekiyor. Başvurularınızı istediğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru İşleminin Tamamlanması: Nüfus müdürlüğünde gerçekleştirdiğiniz başvuru sonrasında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan yeni tip sürücü belgesi PTT'ye teslim edilir. Yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin belirtilen adreslerine bu belgeler gönderilir.

Sürücü Belgesinin Teslimi: PTT tarafından teslim edilen yeni tip sürücü belgesi, başvuruda bulunan kişinin belirttiği adresine ulaştırılır. Sürücüler, belgelerini PTT kargo aracılığıyla takip edebilirler.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

Ehliyet Yenileme Ücretleri:

Ehliyet yenileme ücretleri sınıflara göre değişiklik göstermektedir. İşte 2023 yılına ait ehliyet yenileme ücretleri:

A, A1, A2 ve F Sınıfı: 1.594 TL

B Sınıfı: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı: 4.923,70 TL

Ödeme Yöntemleri ve Bankalar:

İşte ödeme yapılabilen bankalar:

*Akbank

*Aktif Bank

*ING Bank

*Şekerbank

*Türkiye Vakıflar Bankası

*Kuveyt Türk Katılım Bankası

*Albaraka Türk Katılım Bankası

*T.C. Ziraat Bankası

*Türk Ekonomi Bankası

*Garanti Bankası

*Denizbank

*PTT Bank

Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler için [İlgili Resmi Kurum] resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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