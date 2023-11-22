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SABAH'ın dev yazar kadrosu Şanlıurfa'da!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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SABAH’ın dev yazar kadrosu Şanlıurfa’da!

SABAH Gazetesi Yazarları ve Turkuvaz Medya Grubu'nun önemli isimleri TMG İl buluşmaları kapsamında 31'nci il Şanlıurfa oldu. Yazarlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kentte geldi.

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