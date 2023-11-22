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Ankara'da korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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Ankara’da korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

Son dakika haberine göre Ankara Sincan'da bulunan 5 katlı bir binada yangın çıktı. En üst katta çıkan yangının ardından daire kısa sürede alevlere teslim olurken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü.

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