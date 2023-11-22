CHP'li İBB'den İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam
Son dakika haberine göre İstanbul'da suya zam yapıldı. CHP'li İBB yönetimi yüzde 48 oranında zam talep ederken, komisyonda görüşülen oran yüzde 15'e düşürülerek onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, su fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı.
İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.
İBB'nin, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması istendi.
Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya yükseltilmesi önerildi.
Söz konusu teklifte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.
Tarife Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi yüzde 15 zam olarak revize edildi.
Bu kapsamda, revize teklifte konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 23,72 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 34,14 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 46,49 lira olması talep edildi.
Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 62,14 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 71,88 liraya yükseltilmesi istendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi de reddedildi.
Revize edilen haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
Ekrem İmamoğlu 2019 yılındaki seçimler öncesi geliri olmayan ailelere ücretsiz ekmek,süt ve su vaadinde bulunmuştu.
İşte tarihlere göre zamlar:
2019 Kasım: Yüzde 20
Temmuz 2020: Yüzde 12,60
Aralık 2020: Yüzde 6,84
7 Eylül 2021: Yüzde 15.62
15 Aralık 2021: Yüzde 17.80
5 Nisan 2022: Yüzde 49.9
13 Eylül 2022: Yüzde 40,38
24 Kasım 2022: Yüzde 25
13 Haziran 2023: Yüzde 13
13 Eylül 2023: Yüzde 25
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