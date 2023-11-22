Kış turizminde yüzler gülüyor! Uludağ’da otellerin doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı

Bu mevcut olan kar, bizi çok heyecanlandırdı. Uzmanlar, bu sene kış mevsiminin çok iyi olacağını söylüyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an satışlarımız iyi gidiyor, telefonlarımız susmuyor. Hazırlığımızı bitirdik, çok umutluyuz. Ziyaretçiler de kayakseverler de heyecanlı.

Aktivitemiz bol. Fiyatlarımız bu yıl kişi başı, 5 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bu dönemsel tabi. Uludağ'da fiyatlar, hafta içi ve hafta sonu değişir. Kış böyle devam edecek gibi duruyor. Doluluk oranı yüzde 90'ın altına düşmez" dedi.