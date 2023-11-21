Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı! İstanbul Valisi megakent için tarih verdi: Kar ne zaman yağacak? İşte son hava durumu raporu
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının çarşamba günüden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İki ile ise hem AFAD tarafından hem de Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı. Öte yandan kış aylarının etkisini göstermesi ile birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu sıklıkla gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'a kar yağışı için tarih vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte son hava durumu raporu...
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının çarşamba günüden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İki ile ise hem AFAD tarafından hem de Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.
Yağışların; Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Vali Gül, kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek toplantının, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için yapıldığını ifade etti.
Gül, Afet Çalışma Grupları'nın işlerine hakim olacaklarını ve taleplerin hızla yerine getirileceğini vurgulayarak "Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız." ifadelerini kullandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Edremit Körfezi çevreleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Çok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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