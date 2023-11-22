Ev sahibine kızan kiracı dehşet saçtı: Kullanılmaz hale geldi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve yangını söndürdü. Ekiplerce evde kimsenin olmadığı kesinleşti. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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