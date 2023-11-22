Ev sahibine kızan kiracı dehşet saçtı: Kullanılmaz hale geldi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kendisini evden çıkarmaya çalışan ev sahibine öfkelenen kiracı, oturduğu evi kundaklayarak kaçtı. İçerde birinin mahsur kaldığı iddiası ise itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
Yangın, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Öğe Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı, oturduğu evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular kiracının evde mahsur kaldığını düşünerek demir korkulukları sökmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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