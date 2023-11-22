Adana’da feci kaza! Kontrolden çıktı dükkana daldı: 1 ölü





İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çopur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.