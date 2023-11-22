Adana'da feci kaza! Kontrolden çıktı dükkana daldı: 1 ölü
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kuruyemiş dükkanına daldı. Feci kazada dükkan sahibi hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Adana'da kontrol çıkan otomobil kuruyemiş dükkanına girdi, kazada işyeri sahibi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Kozan Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Turgay A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kuruyemiş dükkanına girdi. İçeride bulunan iş yeri sahibi Emir Çopur (46) aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çopur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevduat faizlerinde hesap sil baştan değişiyor! Saat 14.00'de dananın kuyruğu kopacak! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!
- Amerika'da girmediği ev yok! Antalya, Muğla ve Mersin'de yetişiyor! Sağlığa faydası saymakla bitmiyor!
- Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…
- Torba yasada milyonlara müjde detayları! Meclis trafiği açıldı, maddeler listelendi: Emekliye zam, taşerona kadro, ehliyet affı, 5 yıl erken emeklilik...
- MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 1. Dönem 2. Ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ortaokul, lise...
- Bubilet 1 TL kampanyası başladı mı, ne zaman sona erecek? Bubilet 1 TL kampanyasından nasıl yararlanılır, şartları var mı?
- Pegasus bilet kampanyasını paylaştı! 399-499 TL arasında sabit fiyatlı uçuşlar duyuruldu! İşte seyahat rotaları ve tarihleri...
- Bugün hangi diziler var? 22 Kasım Çarşamba TV yayın akışı! ATV Kuruluş Osman, TV8 MasterChef Türkiye, TRT 1...
- TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI: 22 Kasım TOKİ Eskişehir MAMUCA kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! toki.gov.tr
- 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- TÜİK açıkladı, ilk sırada o il var! Türkiye'de yaşam süresi en uzun olan 10 şehir...
- KYK KREDİ ÖDEME GÜNLERİ 2023! KYK bursu ne zaman yatacak 2023? T.C kimlik no ile sorgula