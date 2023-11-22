Hobi olarak başladı! Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dere yatağında bedava...
Zonguldak'ta derelerde bulunan çamurlu sulara rağmen altın arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu isimli vatandaş, hobi olarak başladığı işte haftada 13 gram altın topladığını söyledi.
2 YILDIR ALTIN TOZU ÇIKARIYOR
Zonguldak'ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde bir vatandaşın ise 2 yıldır uğraştığı hobisi gündeme geldi. Çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, bunun maliyetli bir hobi olmadığını ifade etti.
"AVCILIK YAPIP HAYVANLARA ZARAR VERMİYORUM"
Altın tozu aramaya geldiğini söyleyen İsmail Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum.Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.
Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin."
ALTIN ARAMAK MALİYETLİ DEĞİL
Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.
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