Bubilet 1 TL kampanyası başladı mı, ne zaman sona erecek? Bubilet 1 TL kampanyasından nasıl yararlanılır, şartları var mı?
Bubilet, çeşitli organizasyonların konserler ve tiyatro etkinliklerinin bilet satışlarını gerçekleştiren bir platform olarak bu haftaya özel bir kampanya düzenliyor. Bubilet, 1 TL'ye bilet satışı yapacağını duyurarak organizatörlerin düzenlediği farklı kategorilerdeki etkinlik biletlerini dijital medya platformları üzerinden satışa sunuyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu kampanya, etkinlikseverler arasında heyecan yaratmış durumda. İşte detaylar...
Bubilet, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere destek veren bir organizasyon olarak, müjdeli bir haberi duyurdu: Konser ve tiyatro tutkunlarına özel olarak, süper cuma indirimleri kapsamında 1 TL'ye bilet fırsatı sunacaklarını açıkladı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olağanüstü kampanya, etkinlikseverleri heyecanlandırdı. Detaylarıyla birlikte paylaşılan bu benzersiz fırsat, sanat ve kültür dünyasına daha geniş bir erişim sağlama amacını taşıyor.
BUBİLET 1 TL BİLET SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bubilet 1 TL bilet kampanyası 22 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor.
Organizasyon tarafından yapılan duyuruda, "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konu ile ilgili konuşuluyor, bize de her gün soruyorlar; doğru mu değil mi? Evet doğru. Bubilet Süper Cuma'ya özel 1 TL'lik, 100 TL'lik ve 1 alana 1 bedava biletler 13.00'te satışta!" ifadelerine yer verildi.
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- Bubilet 1 TL kampanyası başladı mı, ne zaman sona erecek? Bubilet 1 TL kampanyasından nasıl yararlanılır, şartları var mı?
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