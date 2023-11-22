Bubilet 1 TL kampanyası başladı mı, ne zaman sona erecek? Bubilet 1 TL kampanyasından nasıl yararlanılır, şartları var mı?

Bubilet, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere destek veren bir organizasyon olarak, müjdeli bir haberi duyurdu: Konser ve tiyatro tutkunlarına özel olarak, süper cuma indirimleri kapsamında 1 TL'ye bilet fırsatı sunacaklarını açıkladı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olağanüstü kampanya, etkinlikseverleri heyecanlandırdı. Detaylarıyla birlikte paylaşılan bu benzersiz fırsat, sanat ve kültür dünyasına daha geniş bir erişim sağlama amacını taşıyor.

BUBİLET 1 TL BİLET SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?