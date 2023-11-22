Eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti | Ateş Ünal Erzen kimdir?
Son dakika haberine göre bir süre Galatasaray'da yöneticilik yapan eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bakırköy eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ateş Ünal Erzen, uzun yıllar Galatasaray yöneticisi olarak da görev yapmıştı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, eski yöneticisi Erzen'in vefat haberi üzerine bir mesaj paylaştı.
Sarı-kırmızılı ekip mesajında şu ifadeleri kullandı:
Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Üyesi, 3788 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz, değerli siyasetçi Hilmi Ateş Ünal Erzen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi'nde Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'ni bitiren Hilmi Ateş Ünal Erzen, 1994 ve 2000 yılları arasında kulübümüze Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla hizmette bulundu. Aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Türk iş ve siyaset hayatının değerli siması Hilmi Ateş Ünal Erzen, 2004 ve 2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptı.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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