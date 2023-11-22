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Tekme attığı poşetten bomba çıktı! Tuvaletini yaptığı sırada şoka girdi! Yer: Isparta

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Tekme attığı poşetten bomba çıktı! Tuvaletini yaptığı sırada şoka girdi! Yer: Isparta

Isparta'da belediye işçisi bir kişinin tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği bölgede tekme attığı poşetten el bombaları çıktı. Polis ekipleri bölgeye gelirken, bombalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye işçisi Tuncay Kaya'nın bulduğu poşetten el bombaları çıktı. Polis, bombaları incelenmek üzere götürürken, Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm" dedi.



Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği'nin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.



Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Korkmadım, arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı" dedi.



Eğirdir'de geçen eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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