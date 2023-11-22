Tekme attığı poşetten bomba çıktı! Tuvaletini yaptığı sırada şoka girdi! Yer: Isparta





İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.