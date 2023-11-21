21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağanak yağış barajlara cansuyu oldu! 21 Kasım 2023 Salı İstanbul barajları güncel doluluk oranı

Sağanak yağış barajlara cansuyu oldu! 21 Kasım 2023 Salı İstanbul barajları güncel doluluk oranı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2023
ABONE OL
Sağanak yağış barajlara cansuyu oldu! 21 Kasım 2023 Salı İstanbul barajları güncel doluluk oranı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisi ile barajlardaki su seviyesi yüzde 7 yükseldi. 11 Kasım Cumartesi 16,18 olarak ölçülen barajlardaki su seviyesi, 21 Kasım Salı günü itibarıyla yüzde 23,08'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA