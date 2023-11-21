Engin - Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! O isim serbest kaldı

Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Polat ailesinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.