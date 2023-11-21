Dişçide dehşet anları! Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı

Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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