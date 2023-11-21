Dişçide dehşet anları! Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
İstanbul Güngören'de diş hekimi tarafından uygulanan tedaviyi beğenmeyen hasta, ortalığı birbirine katarak diş hekimini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Güngören'de uygulanan tedaviyi beğenmeyen bir kişi, diş hekimini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşgalini tespit ettiği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir diş kliniğinde meydana geldi. Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi Pelin Can'ın kliniğine geldi.
Diş hekimi Pelin Can, Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. 'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı.
OLAY ANI KAMERADA
Diş hekimi Pelin Can bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı; ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.
Saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi Pelin Can'ı ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.
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