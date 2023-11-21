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Kahramanmaraş depreminde hasar almıştı: 5 katlı bina kendiliğinden çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2023
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Kahramanmaraş depreminde hasar almıştı: 5 katlı bina kendiliğinden çöktü

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Enkazda birinin olma ihtimaline karşı arama yapan ekipler, kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremin ardından ağır hasar raporu verilen binanın enkazı, birinin olması ihtimaline karşı ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.

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