21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Otobüse binenler şoke oldu! Şoförün yanındakine kimse inanamadı

Otobüse binenler şoke oldu! Şoförün yanındakine kimse inanamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2023
ABONE OL
Otobüse binenler şoke oldu! Şoförün yanındakine kimse inanamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yanındaki yırtıcı kuşla sefer yaptı. O anlar araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl- Akhisar Mahallesi arasında sefer yapan özel halk otobüsünde, şoför koltuğunun yanında, yerdeki yırtıcı kuş, yolcular tarafından görüntülendi.

Kuşun, kalabalığa rağmen tepki vermediği görülürken, otobüs şoförünün sakin tavırları ise dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA