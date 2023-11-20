Mardin’de sağanak! 100 evi su bastı istinat duvarı yıkıldı

Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar su ile doldu. Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı, 1 çocuk hafif yaralandı. Belediye ekipleri ise zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

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