Marmara Denizi’ni lodos vurdu: Sahil kızıla büründü

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Hüseyin Oğuz, "Bu akşam birazcık hava sakinliyor. Allah'ın izniyle denize çıkacağız. Lodosunn esmesiyle kıyıya kırmızı yosunlar geliyor. Bu durum normal bir dua olayıdır. Endişelenmeye gerek yok. Karayel estiği zaman geri gitmesini de biliyor. Şu an denizde lüfer var. Allah'ın izniyle denize çıkacağız ve ekmeğimizi bulacağız inşallah" dedi.

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