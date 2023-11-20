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Bu yol yardım engelsiz yaşam için

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Bu yol yardım engelsiz yaşam için

Bursa’da engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık politikası yürüten Büyükşehir Belediyesi, Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) projesiyle engelli vatandaşların ayağına kadar gidip, tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımlarını yapıyor. Bugüne kadar 3 bini aşkın aracın tamir ve bakımı yapılırken, son olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nden alınan arızalı 2 akülü tekerlekli sandalye, tamiri yapıldıktan sonra derneğe teslim edildi.

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