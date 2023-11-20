Koca Yusuf Gazzeli yaralılar için Mısır'a gitti! Mazlumların umudu Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de tedavi görecek olan Gazzeli hastaların ve refakatçilerin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı görevlendirildi.
Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçakta 10 kişilik sağlık personeli bulunuyor.
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