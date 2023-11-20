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Koca Yusuf Gazzeli yaralılar için Mısır'a gitti! Mazlumların umudu Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Koca Yusuf Gazzeli yaralılar için Mısır’a gitti! Mazlumların umudu Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaları almak üzere bir askeri uçağın Mısır'a gönderildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de tedavi görecek olan Gazzeli hastaların ve refakatçilerin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı görevlendirildi.

Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçakta 10 kişilik sağlık personeli bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçinin, tedavilerinin devamı için Ankara'ya getirileceğini duyurmuştu.

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