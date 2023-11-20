Koca Yusuf Gazzeli yaralılar için Mısır’a gitti! Mazlumların umudu Refah Sınır Kapısı’nda bekliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de tedavi görecek olan Gazzeli hastaların ve refakatçilerin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı görevlendirildi.