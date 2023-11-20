Ev arkadaşını öldürüp kafasını buzdolabında sakladı! Mahkemede "Berber yaptırdı" dedi





"ARABAMI GASBEDİP, BANA ŞİDDET UYGULADILAR"

Mahalledeki ofisinde elektronik ürünler sattığını, Murat Kutlu ve Ersin K. ile bu sayede tanıştıklarını söyleyen Demir, Kutlu ile Ersin K.'nin, annesi ve üvey babası adına kayıtlı otomobilini gasbettiklerini ve polise gitmemesi için kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Berber dükkanının arkasında bulunan odada, 15 gün boyunca kilitli tutulduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Demir, bu yüzden Kutlu ile arasında husumet olduğunu öne sürerek, "Murat Kutlu'nun bana yaptığı şeylerin tümü gözümün önüne geldi. Eve çıktığımda bir süre birlikte oturduk. Murat alkol aldığı için kendisini kaybetti, uyuşturucu da kullanıyordu. Silah çekip kafasına dayadı. 'Bu dünyadan gidersem tek gitmem sen de gelirsin. Sana bir şey yapmazsam ailene, çocuğuna yaparım' dedi. Arkası dönüktü. Bir boşluğunu yakaladım, yüzünü döndüğünde 3 el ateş ettim. Ertesi gün balta aldım, baltayı Ersin'in dükkanına bıraktım. Ersin bana cesedi parçalamamı söylemişti. Kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koydum. Ersin'in yanına geldim. 'Parçaladın mı?' dedi, ben de 'Parçaladım' dedim. Ersin K.'nin de benimle birlikte yargılanmasını istiyorum" dedi.



Psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve 10 yıldır tedavi gördüğünü belirten Demir, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Demir'in daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden evrakının istenmesine ve tutukluk halinin devamına, Ersin K. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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