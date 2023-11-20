İstanbul'da sağanak yağışlar barajlara yaradı! İşte son doluluk oranları
İstanbul'un barajları yağmurla bereketlendi. Geçtiğimiz hafta yüzde 16 seviyelerine kadar inen doluluk oranı 3 gün aralıksız süren yağmurların ardından yüzde 22.63'lere ulaştı.
İstanbul yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağışlar aldı. Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdi. Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.
Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44,75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23,85 ve Istrancalar yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti. 3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı barajına yaptı. Elmalı'da ayın 18'inde 20.67 olan doluluk bugün 43.25'e ulaştı.
Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35.26 seviyesindeydi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Ömerli: 44,75
Elmalı: 43
Darlık: 36
Alibey: 23,85
Istrancalar: 21
Terkos: 11
Büyükçekmece: 7
Sazlıdere: 7
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