İstanbul’da sağanak yağışlar barajlara yaradı! İşte son doluluk oranları

Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44,75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23,85 ve Istrancalar yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti. 3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı barajına yaptı. Elmalı'da ayın 18'inde 20.67 olan doluluk bugün 43.25'e ulaştı.