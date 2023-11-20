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Bursa zeytininde hasat bereketi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Bursa zeytininde hasat bereketi

Bursa’nın tarımda marka kent olması amacıyla çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in ardından İznik’te de zeytin hasadına törenle start verdi. Bu sene zeytin üreticilerinin üründen ve fiyatlardan büyük memnuniyet duyduğunu görmenin mutluluk verdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tüm imkanlarımızı tarım için seferber ediyoruz. Yeter ki tarımla alakalı standartlarımızı arttıralım" dedi.

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