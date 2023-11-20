Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık’tan itibaren zorunlu! Uymayana ceza var | Kış lastiği takma şartları

Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. İşte, zorunlu kış lastiği takma tarihi...