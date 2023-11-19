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Zonguldak Ereğli'de kuru yük gemisi karaya oturdu! Fırtına etkisini gösteriyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Zonguldak Ereğli’de kuru yük gemisi karaya oturdu! Fırtına etkisini gösteriyor

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu.

Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.

Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.

Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

GEMİ KIYIYA OTURDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yük gemisi karaya oturdu YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

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