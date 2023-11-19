Çöp evde bulunan Cem Muhammet için önemli karar! İşte Cem Muhammet’in son hali

ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN SON HALİ SEVİNDİRDİ

Yeni taşındıkları evde yeni bir hayat kurduklarını belirten anne Yasemir Acar, şu açıklamaları yaptı: "Yaz tatilinin ardından, okullar açıldıktan sonra Cem yanıma döndü. Biz o süreci devlete saygılı bir şekilde bekledik. Çocuğun fiziksel takibi var, psikolojik takibi yapıldı. Benim bunlara zaten gücüm yetmeyebilirdi. Devlet destek verdi sağ olsun profesyonel olarak. Benim de saygım sonsuz, baştan beri söylüyorum. Olması gereken oldu. Herkes hak ettiği yerde şimdi.

Sınıf atlatma yapıldı şu anda 3'üncü sınıfta. 1'inci sınıftaydı ilk yıl, 1'inci sınıfı okudu, seneye de 5'e atlatılacak. Çok zeki, notları da çok başarılı. Seneye artık yaşıtlarıyla birlikte okuyacak. Matematiği çok iyi, süper. En yüksek notu matematik. Hatta geçen sınıf 2'ncisi oldu yapılan testte. Ben sözelciyim, o matematikçi."