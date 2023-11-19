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Bankacıya müşteri tacizi! Saplantılı şahıs hayatını kabusa çevirdi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Bankacıya müşteri tacizi! Saplantılı şahıs hayatını kabusa çevirdi...

Özel bir bankada çalışan Songül A, banka müşterisinin ısrarlı tacizi nedeniyle savcılığı aradı. Songül A, şahsa evli olduğunu ve kendisinden uzak durmasını söylese de müşteri "Aşık oldum, seni seviyorum. Kapıda seni bekliyorum, gitmeyeceğim" sözleriyle bankacıyı taciz etti. Şikayet sonrası şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar...

Özel bir bankada çalışan Songül A. (36), banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. İstanbul Levent'teki bankanın satış pazarlama departmanında çalışan Songül A. (36), 1 yıldır müşterisi olan İrfan A., ile bankacılık işlemleri hakkında konuştu.

Genç kadının şirket hattına müşterisi tarafından bir süre sonra aşk dolu mesajlar gelmeye başladı. İddiaya göre İrfan A., banka çalışanına, 'Aşık oldum, seni seviyorum' ve 'Kapıda seni bekliyorum, gitmeyeceğim' şeklinde mesajlar gönderdi.

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Bir süre daha İrfan A.'nın bankaya geldiğini gören Songül A., savcılığa giderek müşterisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kendisini sözlü taciz ve takip eden müşterisinin attığı mesajlardan vazgeçmesini söylemesine rağmen devam ettiğini belirterek uzaklaştırma talepli şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan A. ifadesinde, bankacı kadının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü. Saplantılı müşterinin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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