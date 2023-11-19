Bankacıya müşteri tacizi! Saplantılı şahıs hayatını kabusa çevirdi...

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kendisini sözlü taciz ve takip eden müşterisinin attığı mesajlardan vazgeçmesini söylemesine rağmen devam ettiğini belirterek uzaklaştırma talepli şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan A. ifadesinde, bankacı kadının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü. Saplantılı müşterinin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.