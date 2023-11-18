THY’den olumsuz hava koşulları nedeniyle 154 sefer iptali

Diğer taraftan Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 seferin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların, Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz gerçekleştirebileceği bildirildi.

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