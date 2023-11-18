THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle 154 sefer iptali
Son dakika... İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarınki 154, Pegasus Hava Yolları ise 82 seferini iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iptal edilen sefer sayılarına yer verilerek, "18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferimiz; İstanbul Havalimanı'nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
154 SEFER İPTAL
Böylece THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.
Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.
Diğer taraftan Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 seferin iptal edildiği belirtildi.
İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların, Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz gerçekleştirebileceği bildirildi.
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