18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle 154 sefer iptali

THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle 154 sefer iptali

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
ABONE OL
THY’den olumsuz hava koşulları nedeniyle 154 sefer iptali

Son dakika... İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarınki 154, Pegasus Hava Yolları ise 82 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iptal edilen sefer sayılarına yer verilerek, "18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferimiz; İstanbul Havalimanı'nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

154 SEFER İPTAL

Böylece THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

Diğer taraftan Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 seferin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların, Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz gerçekleştirebileceği bildirildi.

UÇUŞ NUMARALARI İLE THY'NİN SEFER İPTALLERİ İÇİN TIKLAYIN

THY iptal olan uçuşlar son dakika THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA
İstanbul’a peş peşe uyarı! Yağış ve fırtına... İSTANBUL'A PEŞ PEŞE UYARI! YAĞIŞ VE FIRTINA...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA