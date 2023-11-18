5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası ölmüştü! O klinik hakkında soruşturma başlatıldı
Bursa'da diş ağrısı şikayetiyle tedavi gördüğü özel diş kliniğinde genel anestezi yapılan ve 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu yapılan 5 yaşındaki Deniz Sönmez hayatını kaybetmişti. İl Sağlık Müdürlüğü, o kliniği mühürleyerek 1 ay süreyle kapattı.
Bursa'da yaşayan Elena-Aydın Sönmez, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım'da, özel diş kliniği zincirinin Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine götürdü. İddiaya göre, muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen çocuğa, genel anestezi altında narkoz verilip, operasyon yapıldı. 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisini yitirmesiyle rahatsızlandı.
Ağzında yoğun kanama olan çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin götürdüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alınan Deniz Sönmez, 13 Kasım sabahı, oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesi kırsal Denizler Mahallesi'nde toprağa verildi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Deniz Sönmez'e operasyon öncesi sedasyon uygulanarak uyutuldu. Aile ise çocuklarına genel anestezi yapıldığını ancak bunun öncesinde bir test yapılmadığını öne sürüp, operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortumun geniz etini deldiği ve buna bağlı olarak gelişen kanamanın, Deniz Sönmez'in ciğerlerine dolduğu belirtildi. Aile, anestezi uzmanı ve hemşiresinin de narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını iddia etti. Soruşturma kapsamında Deniz Sönmez'in annesi Elena ile babası Aydın Sönmez, polis merkezine gidip ifade verdi. İfadelerinde, diş kliniğindeki ihmaller zinciri sebebiyle çocuklarının öldüğünü öne süren çift, klinik çalışanlarından şikayetçi oldu.
MÜHÜRLENDİ
Diş kliniği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Kliniğin mühürlenen kapısına, "16.11.2023 tarih ve 229439732 Sayılı Sağlık Bakanlığı oluruna istinaden 1 ay süreyle mühürlenmiştir" yazısı yazıldı.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.
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