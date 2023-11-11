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Konya'da korkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Konya’da korkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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