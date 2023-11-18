İstanbul Sultanbeyli'de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir depoda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda alevleri söndürdü.
Sultanbeyli'de otomobil filtrelerinin depolandığı işyerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, işyerinde hasar meydana geldi.
Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı'nda iddiaya göre bir işyerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, işyerinde hasar meydana geldi.
Mehmet Yıldız, "Araba filtrelerinin depolandığı bir işyeri. Alt katında boya bayisi var. İtfaiye müdahale ediyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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