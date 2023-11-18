İstanbul Sultanbeyli’de yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, işyerinde hasar meydana geldi.



Mehmet Yıldız, "Araba filtrelerinin depolandığı bir işyeri. Alt katında boya bayisi var. İtfaiye müdahale ediyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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