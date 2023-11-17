Katil komşu çıktı! Kafasını keserle ezerek öldürdü
Türkiye'nin kanını donduran olay Kayseri'de yaşandı. Evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Hasibe Soykuk'un, 9 farklı suç kaydı bulunan komşusu İsmail Kocatürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocatürk'ün yaşlı kadının kafasını keserle ezdikten sonra suç aleti ile kanlı elbiseleri poşete koyarak boş araziye attığı belirlendi.
Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Güney Mahallesi Özkul Caddesi üzerindeki müstakil evde yaşayan Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra akşam eve dönünce eşi Hasibe Soykuk'u yerde kanlar içerisinde buldu.
Seyit Ahmet Soykuk'un ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Hasibe Soykuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede Hasibe Soykuk'un başının sert bir cisimle ezilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından jandarma Seyit Ahmet Soykuk ve iki oğlunu gözaltına aldı.
KATİL KOMŞUSU ÇIKTI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma 115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Hasibe Soykuk'un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin ürkerek kaçtığını gören ekipler kedinin kaçtığı bölgede yapılan araştırma yaptı.
Hasibe Soykuk'un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izlerini olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk'ün evinde yapılan incelemede ise evin lavabosunda kan izleri bulundu.
BAŞINI KESERLE EZEREK ÖLDÜRMÜŞ
İsmail Kocatürk'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde elinde bir poşetle malzeme götürdüğünü belirleyen jandarma, Kocatürk'ü gözaltına aldı.
İsmail Kocatürk ifadesinde poşette taşıdığı şeylerin keser, kanlı ayakkabı ve elbise olduğunu itiraf etti.
İsmail Kocatürk'ün gösteridği yerde arama yapan ekipler suç aleti kesen ile kanlı kıyafetleri buldu. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 9 ayrı suç kaydı bulunan İsmail Kocatürk ile Hasibe Soykuku'un eşi ve iki oğlu sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba ve iki oğlu serbest bırakılırken İsmail Kocatürk ise tutuklandı.
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