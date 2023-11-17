Katil komşu çıktı! Kafasını keserle ezerek öldürdü

BAŞINI KESERLE EZEREK ÖLDÜRMÜŞ

İsmail Kocatürk'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde elinde bir poşetle malzeme götürdüğünü belirleyen jandarma, Kocatürk'ü gözaltına aldı.

İsmail Kocatürk ifadesinde poşette taşıdığı şeylerin keser, kanlı ayakkabı ve elbise olduğunu itiraf etti.

İsmail Kocatürk'ün gösteridği yerde arama yapan ekipler suç aleti kesen ile kanlı kıyafetleri buldu. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 9 ayrı suç kaydı bulunan İsmail Kocatürk ile Hasibe Soykuku'un eşi ve iki oğlu sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba ve iki oğlu serbest bırakılırken İsmail Kocatürk ise tutuklandı.