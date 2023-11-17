Metin Uca kimdir? Sunucu Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...

METİN UCA KİMDİR?



1961 yılında Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul'da geçirdi.



İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş'te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı.

Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında TRT' de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı.

Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.