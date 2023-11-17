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BOLU TÜNELİ KAPALI MI? 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Yol durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023
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BOLU TÜNELİ KAPALI MI? 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Yol durumu...

"Bolu Tüneli kapalı mı, açık mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, İstanbul istikametinde yaşanan heyelan riski sebebiyle geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bu noktada birçok kişi, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, Bolu Tüneli yol durumu!

"Bolu Tüneli kapalı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, İstanbul istikametinde yaşanan heyelan riski sebebiyle geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte, haberin detayları...

BOLU TÜNELİ KAPALI MI?

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, İstanbul istikametinde yaşanan heyelan riski sebebiyle geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

16 Kasım günü, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu oluşan heyelan riski, güvenlik tedbirleri kapsamında harekete geçilmesini zorunlu kıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından alınan karar doğrultusunda, Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bölgede yapılan incelemeler ve güvenlik önlemleri sonrasında, heyelan riskinin ortadan kaldırılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sürücülerin güzergahlarını kontrol etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Tünelin trafiğe ne zaman açılacağına dair güncel bilgiler, resmi makamlar tarafından duyurulacaktır.

BOLU VALİSİ: "HEYELAN OLMADI ANCAK SU VE TOPRAK YOLA AKIYOR"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı ile Bolu Dağı Tüneli kesimine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bölgede yaşanan bir heyelan olmadığını, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin İstanbul çıkışını geçtikten sonra yolun sağ tarafında toprak akmasının meydana geldiğini kaydetti.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 10 Temmuz 2023 tarihinde heyelan olan bölgede gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak akması yaşandığını belirten Kılıç, "Şu anda bölgede heyelan olmadı. Yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı." dedi.

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