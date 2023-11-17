BOLU TÜNELİ KAPALI MI? 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Yol durumu...
"Bolu Tüneli kapalı mı, açık mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, İstanbul istikametinde yaşanan heyelan riski sebebiyle geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bu noktada birçok kişi, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, Bolu Tüneli yol durumu!
"Bolu Tüneli kapalı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, İstanbul istikametinde yaşanan heyelan riski sebebiyle geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte, haberin detayları...
BOLU TÜNELİ KAPALI MI?
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, İstanbul istikametinde yaşanan heyelan riski sebebiyle geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
16 Kasım günü, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu oluşan heyelan riski, güvenlik tedbirleri kapsamında harekete geçilmesini zorunlu kıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından alınan karar doğrultusunda, Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Bölgede yapılan incelemeler ve güvenlik önlemleri sonrasında, heyelan riskinin ortadan kaldırılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sürücülerin güzergahlarını kontrol etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir.
BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?
Tünelin trafiğe ne zaman açılacağına dair güncel bilgiler, resmi makamlar tarafından duyurulacaktır.
BOLU VALİSİ: "HEYELAN OLMADI ANCAK SU VE TOPRAK YOLA AKIYOR"
Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı ile Bolu Dağı Tüneli kesimine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bölgede yaşanan bir heyelan olmadığını, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin İstanbul çıkışını geçtikten sonra yolun sağ tarafında toprak akmasının meydana geldiğini kaydetti.
Bolu Dağı Tüneli çıkışında 10 Temmuz 2023 tarihinde heyelan olan bölgede gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak akması yaşandığını belirten Kılıç, "Şu anda bölgede heyelan olmadı. Yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BOLU TÜNELİ KAPALI MI? 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Yol durumu...
- 5 bin TL ikramiye mazot ve gübre desteği alanlara verilecek mi? ÇKS belgesi olan emekli çiftçilere ikramiye var mı?
- SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...
- 105. ÖGG sınav sonuç ekranı 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? www.egm.gov.tr
- Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...
- Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!
- Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
- 666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…
- Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...
- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
- 31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr