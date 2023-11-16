16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti | Güneş Müftüoğlu kimdir?

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti | Güneş Müftüoğlu kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2023
ABONE OL
Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti | Güneş Müftüoğlu kimdir?

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu, Ankara'da 78 yaşında yaşamını yitirdi. Müftüoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek. (Güneş Müftüoğlu kimdir?)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA