Cuma Hutbesi PDF yayınlandı! 17 Kasım 2023 Diyanet Cuma Hutbesi oku! Bu haftanın konusu...

CUMA HUTBESİ 17 KASIM 2023

İMAN, İBADET VE AHLAK BÜTÜNLÜĞÜ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, iman, ibadet ve güzel ahlakı emreder. İslam, kökleri iman, gövdesi ibadet, meyvesi de güzel ahlak olan bir ağaç gibidir. Ağaç, kökü, gövdesi ve meyvesiyle anlamlı, değerli ve faydalı olduğu gibi mümin de imanı, ibadeti ve güzel ahlakıyla kâmil bir insan, olgun bir Müslüman, faydalı bir kişi olur.

Aziz Müminler!

İman; Allah'ın varlığına ve birliğine, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bize tebliğ ettiği tüm hakikatleri dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik etmektir.