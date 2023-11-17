Diyarbakır’da akılalmaz olay! 20 yıl sonra ikinci kez katil oldu

Kısa bir süre cezaevinde yatan Kaydaş'ın babası, ölen yeğeninin ailesine "Kan bedeli" adı altında arazi verdi. Araziyi de Nurettin Kaydaş'ın ağabeyi Mecit Kaydaş (56) ekip biçmeye başladı. Bu arada, 5 yıl önce İzmir'e yerleşen Mecit Kaydaş, belirli dönemlerde köye gelip araziyi ekmeye devam etti.