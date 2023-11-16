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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı!

Anadolu Otoyolu Bolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı. İşte yeni yol güzergahı...

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