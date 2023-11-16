Darıca’da kimyasal sızıntı paniği! Çok sayıda kişi etkilendi

KARGO PAKETİNDE KİMYASAL MADDE SIZINTISIYLA İLGİLİ KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 14 KİŞİ ETKİLENDİ

Kocaeli Valiliği, kargo firmasında yaşanan kimyasal sızıntı olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 14 kişinin kimyasal sızıntıdan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "16 Kasım günü saat 11.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Darıca ilçemizde faaliyet yürüten bir kargo firmasına ait iş yerinde zehirlenme ihbarı yapılması üzerine Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik birimleri yönlendirilerek çevre güvenliği dahil gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

İlk belirlemelere göre taşınmak üzere bir firmadan teslim edildiği anlaşılan ve içinde kimyasal madde bulunan malzemenin nakliyesi sırasında sızıntı meydana gelmesinden kaynaklı geçici zehirlenme olayının yaşandığı tespit edilmiştir.

Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4'ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır" denildi.