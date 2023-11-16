İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İZMİR METROSU TREN ARIZASI DİYEREK DUYURDU



İzmir Metro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sayın Yolcularımız, Sanayi İstasyonumuzdaki tren arızası nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Tüm teknik ekibimiz arızanın giderilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."