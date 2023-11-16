İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberine göre İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
Son dakika haberine göre İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
İZMİR METROSU TREN ARIZASI DİYEREK DUYURDU
İzmir Metro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Sayın Yolcularımız, Sanayi İstasyonumuzdaki tren arızası nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Tüm teknik ekibimiz arızanın giderilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Metro kazasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi istasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...
- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
- 31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr
- 1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
- Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
- Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?
- Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?
- VERGİSİZ TELEFON / 10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI: Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler 2023? 9.500 TL altı modeller...
- KPSS 2024 BAŞVURU TARİHİ: ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? Lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri...
- Milli maç ne zaman? Almanya -Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI!
- Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç ay kaldı? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!
- Ara tatil uzatıldı mı, Cuma son gün mü? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 9 günlük tatil ne zaman bitiyor?