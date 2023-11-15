Öldürüp asitle eritmişlerdi! Nurhan Ör'ün gıyabi cenaze namazında kahreden tabut detayı: Musalla taşına tabut yerine...
Kocaeli'de yaşayan ve 7 Kasım'dan bu yana haber alınamayan iş insanı Nurhan Ör'ün korkunç bir şekilde öldürüldüğü ve cesedinin asitle eritilerek yok edildiği ortaya çıkmıştı. Ör için gıyabi cenaze namazı kılınırken, cenazede musalla taşına tabut yerine güller koyuldu.
Kocaeli'de hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüpheliler tarafından öldürülüp cesedi de asistle eritilerek yok edilen tanınmış halı üreticisi Nurhan Ör (55) için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu. Nurhan Ör'ün kardeşi Erhan Ör, namaza katılanlara "Nurhan abimin yerine dostlarımıza ihtiyacımız olacak. Lütfen bundan sonra daha çok yanımızda olunuz" dedi.
Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 7 Kasım günü eve gitmeyip telefonuna da cevap vermeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler 9 Kasım'da boş arazide Nurhan Ör'ün otomobilini buldu. Otomobilde Ör'e ait kan izlerine rastlandı. Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. (55) arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T. (56), C.A. (56), B.T. (29), N.T. (61), E.D. (33) ve F.G.'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerden biri sorguda, Ör'ü öldürdüklerini itiraf etti.
AĞIR YARALI HALDE HALIYA SARDILAR
Nurhan Ör'ün kaybolduğu tarihlerde 7 şüphelinin hareketlerini mercek altına alan ekipler, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerden I.E.'nin iş insanı Nurhan Ör'ü görüşmek için oto galeriye davet ettiği, burada hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüphelilerin onu feci şekilde dövdükten sonra ağır yaralı halde bir halıya sararak lüks bir otomobilin bagajına koyup Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çiftlik evine götürdükleri saptandı.
CESET ASİTLE YOK EDİLDİ
İş insanının, otomobilin bagajında çiftlik evine getirildiği sırada hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesede ise ulaşamadı. Polis, şüphelilerin asitle cesedi yok ettiğini tespit etti. Şüphelilerin asit, tulum ve temizlik malzemeleri gibi malzemeleri önceden satın aldığı ve çiftlik evinde hazırlandığı saptandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden I.E., A.T., C.A., B.T., E.D. ve F.G. tutuklanırken N.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Asitle eritildiği için cesedi bulunamayan Nurhan Ör için bugün Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke Sümer Merkez Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede Nurhan Ör'ün eşi Başak ile çocukları, Ör'ün ağabeyleri Serhan ve Erhan'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede musalla taşına kırmızı güller konuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Erhan Ör, "Her zaman yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. Size bundan sonra daha çok ihtiyacımız var. Bu kötü günümüzde de yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Nurhan abimin yerine dostlarımıza ihtiyacımız olacak. Lütfen bundan sonra daha çok yanımızda olunuz" dedi.
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