Öldürüp asitle eritmişlerdi! Nurhan Ör’ün gıyabi cenaze namazında kahreden tabut detayı: Musalla taşına tabut yerine...





GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Asitle eritildiği için cesedi bulunamayan Nurhan Ör için bugün Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke Sümer Merkez Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede Nurhan Ör'ün eşi Başak ile çocukları, Ör'ün ağabeyleri Serhan ve Erhan'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede musalla taşına kırmızı güller konuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Erhan Ör, "Her zaman yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. Size bundan sonra daha çok ihtiyacımız var. Bu kötü günümüzde de yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Nurhan abimin yerine dostlarımıza ihtiyacımız olacak. Lütfen bundan sonra daha çok yanımızda olunuz" dedi.

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