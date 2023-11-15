Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın annesinin cenazesi toprağa verildi

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Biz ona kendimizi bildiğimiz andan itibaren şahidiz. Annemiz, inancı, ibadetleri en güzel şekilde yerinde olan bir mümine olarak yaşadı. O öyle bir ana ki yetiştirdiği evlatları, torunları, torunlarının torunları dahi var. Bugün ona babaanne diyen, anneanne diyen 117 kadar Allah'ın kulu var. İnşallah anamızın kabri nur olacaktır. Biz buna inanıyoruz. O bir cennet kuşudur. Cennete uğurluyoruz inşallah. Allah kendisine rahmet eylesin."

Binnaz Erbaş'ın cenazesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.