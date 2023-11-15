Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesinin cenazesi toprağa verildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi. Erbaş, törende taziyeleri kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, törende taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Erbaş'ın yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Biz ona kendimizi bildiğimiz andan itibaren şahidiz. Annemiz, inancı, ibadetleri en güzel şekilde yerinde olan bir mümine olarak yaşadı. O öyle bir ana ki yetiştirdiği evlatları, torunları, torunlarının torunları dahi var. Bugün ona babaanne diyen, anneanne diyen 117 kadar Allah'ın kulu var. İnşallah anamızın kabri nur olacaktır. Biz buna inanıyoruz. O bir cennet kuşudur. Cennete uğurluyoruz inşallah. Allah kendisine rahmet eylesin."
Binnaz Erbaş'ın cenazesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.
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