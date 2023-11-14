Metrobüs durağında saç saça baş başa kavga! O anlar kamerada
İstanbul Üsküdar'da bulunan bulunan metrobüs durağında 3 kadın tekme tokat birbirine girdi. Sabah saatlerinde yaşanan kavga çevredekiler tarafından görüntülendi.
Üsküdar'da metrobüs durağında 3 kadının tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında meydana geldi.
İstasyonda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. 2 kadın, metrobüse giden başka bir kadınla saç saça kavga ettiği sırada çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Görüntülerde, 2 kadın başka bir kadına saldırıyor. Yere düşen kadınlar birbirlerine tekme tokat saldırıyor. Elinde baston olan bir kişi ayırmaya çalışırken yere düşüyor. Çevredekiler kavga ederlere müdahale ediyor. Kısa bir süre sonra, taraflar ayrılıyor.
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