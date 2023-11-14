Metrobüs durağında saç saça baş başa kavga! O anlar kamerada

Üsküdar'da metrobüs durağında 3 kadının tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında meydana geldi.

İstasyonda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. 2 kadın, metrobüse giden başka bir kadınla saç saça kavga ettiği sırada çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.