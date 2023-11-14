“Mama veriyorum” demişti! Oğlu ihbar etti: Evinden 8 ölü kedi çıktı

Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim" dedi.