Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: Midesinden çıktı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın karnından 1 kilo 134 gram Afyon Sakızı maddesi çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 13.11.2023 tarihinde tespit edilen yolcu otobüsünde durumunlarından şüphelenilenerek uyuşturucu madde yutmuş olabileceği değerlendirilen ve İlimiz Şehir Hastanesinde iç beden muayenesi yaptırılan S.A. (2006 doğumlu) isimli şahıstan toplam 1 kilo 134 gram Afyon Sakızı maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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