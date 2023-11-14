AVM'yi birbirine kattılar! Hırsızlık iddiası çılgına döndürdü
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir AVM'de hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın ortalığı birbirine katarken, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. O anlar çevrede bulunan başka vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın ortalığı birbirine kattı. Kıyafet mağazasından çeşitli eşyalar çaldığı anlaşılan iki şahıs, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. O anlar alışveriş merkezindeki diğer müşterilerin cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş yapmak üzere mağazaya giren iki kadın, bazı kıyafetleri çalmaya çalıştı.
Durumun fark edilmesiyle güvenlik görevlileri olay yerine gelirken, iki kadın bir şey çalmadıklarını iddia ederek zorluk çıkardı. Dakikalarca güvelik görevlileriyle tartışan kadınlar, alışveriş merkezi içinde kaçmaya devam etmek istedi. O esnada kadınlardan birisinin sinirlerine hakim olamayarak kafasındaki şalını fırlatması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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